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«Остро нуждаемся в помощи»: Украина с начала СВО потеряла 600 локомотивов

«Остро нуждаемся в помощи»: Украина с начала СВО потеряла 600 локомотивов

Украина с февраля 2022 года потеряла более 600 локомотивов. Такие цифры привёл министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта киевского режима Николай Калашник.

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