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У России заготовлены для Запада «интересные ответы» на случай вторжения в ПМР – Трухан

У России заготовлены для Запада «интересные ответы» на случай вторжения в ПМР – Трухан

Украина или НАТО в ближайшее время вряд ли начнут нападение на Приднестровье или Калининград. Об этом в эфире канала PolitWera заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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ВА
Владимир Акулов
Шапкозакидательство.
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