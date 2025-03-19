В США признали умершими 3,2 миллиона жителей старше 120 лет

Администрация социального обеспечения США признала умершими около 3,2 миллиона американцев старше 120 лет, которые числились в ее базах как живые люди, сообщил департамент эффективности государственного управления (DOGE) страны в соцсети Х.
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