Алиев требует наказания для виновных в крушении самолета под Актау

Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан требует наказания виновных в крушении самолета ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), выполнявшего рейс Баку – Грозный и потерпевшего крушение недалеко от казахстанского Актау.
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