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Президент США Байден нарушил этикет, поцеловав в макушку премьер-министра Италии Мелони

Президент США Джо Байден провел в Белом доме встречу с премьер-министром Италии Джорджу Мелони. В конце встречи место привычного для глав государств и правительств протокольного рукопожатия, Байден подошёл к Мелони и поцеловал её в макушку.

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