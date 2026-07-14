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Татар-информ

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Дебиторскую задолженность казанского «СК Экострой» выставили на торги

Дебиторскую задолженность казанского «СК Экострой» выставили на торги

Lебиторскую задолженность ООО «СК Экострой» выставили на торги в Татарстане. Строительная компания, в отношении которой, вероятно, ведется процедура банкротства, должна получить от своих контрагентов в общей сложности более 14 млн рублей.

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