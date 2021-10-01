Донбасс Сегодня

98 подписчиков

ВЫСОКИЙ ПОРОГ ВХОЖДЕНИЯ

ВЫСОКИЙ ПОРОГ ВХОЖДЕНИЯ

Пишет автор: На самом деле порог вхождения низкий, но… Что это? Это усилия/время сколько нужно, чтобы более–менее начать заниматься чем–то и получать отдачу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх