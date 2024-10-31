В России готовится запрет на езду по тротуарам на электросамокатах с 2031 года

НК

Наталья Котельникова

А чё, можно и в 22 веке, зачем спешить? Только вот интересно, а когда Сбербанк и иже с ним закупались этими убийственными средствами передвижения, выстраивали систему для рубки бабла - они о чём нибудь думали или как? Несёт в погоне за баблом всё было ПОФИГУ. Так теперь эти бизнесмены обязаны, ПЕРЕД НАРОДОМ и народу обязаны, свернуть свой убивающий людей бизнес до 2031 года, в таком случае и сначала навести условия для убийственного бизнеса, а потом запускать рубить бабло на КРОВИ.