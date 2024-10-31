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Царьград

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В России готовится запрет на езду по тротуарам на электросамокатах с 2031 года

В России готовится запрет на езду по тротуарам на электросамокатах с 2031 года

Любителям езды на электросамокатах в России придется следовать новым правилам через 7 лет.«Известия» сообщили, что с 2031 года им могут запретить передвижение по тротуарам.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
А чё, можно и в 22 веке, зачем спешить? Только вот интересно, а когда Сбербанк и иже с ним закупались этими убийственными средствами передвижения, выстраивали систему для рубки бабла - они о чём нибудь думали или как? Несёт в погоне за баблом всё было ПОФИГУ. Так теперь эти бизнесмены обязаны, ПЕРЕД НАРОДОМ и народу обязаны, свернуть свой убивающий людей бизнес до 2031 года, в таком случае и сначала навести условия для убийственного бизнеса, а потом запускать рубить бабло на КРОВИ.
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12 час.

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