За месяц она увеличилась на 0,8%. При этом количество доступных предложений снизилось (-2,2%).По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в марте относительно февраля в среднем по российским городам-миллионникам стоимость метра на первичном рынке увеличилась на 0,6% и достигла 181 000 рублей.