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Яндекс: стоимость квадратного метра в новостройках Рязани в марте — 118 тысяч

Яндекс: стоимость квадратного метра в новостройках Рязани в марте — 118 тысяч

За месяц она увеличилась на 0,8%. При этом количество доступных предложений снизилось (-2,2%).По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в марте относительно февраля в среднем по российским городам-миллионникам стоимость метра на первичном рынке увеличилась на 0,6% и достигла 181 000 рублей.

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