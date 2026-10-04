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Россиянам рассказали, на что обратить внимание при выборе букета учителю

Россиянам рассказали, на что обратить внимание при выборе букета учителю

У свежих цветов стебли должны оставаться плотными и слегка влажными При выборе цветов ко Дню учителя стоит проверить состояние лепестков и стеблей, а также обратить внимание на запах и упаковку букета.

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