Очередной беспредел в кейсе Земобилизации в Хмельницком: полиция силой вытягивает мужчину из автобуса.
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Очередной беспредел в кейсе Земобилизации в Хмельницком: полиция силой вытягивает мужчину из автобуса.
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