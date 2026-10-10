Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украине нужен новый президент. «Я думаю, Украине пора выбрать нового президента.
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