Почти 60 моделей смартфонов и планшетов Oppo получат ColorOS 17 на Android 17: Oppo официально рассказала, какие именно модели и когда

Первая волна релиза ColorOS 17 на глобальном рынке стартует 29 октября Oppo опубликовала глобальный график распространения ColorOS 17 — новой версии фирменной оболочки с переработанным интерфейсом, оптимизацией производительности и расширенными функциями искусственного интеллекта.
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