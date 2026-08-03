3 человека погибли в Геленджике после падения обломков дрона, ещё 13 – ранены По словам губернатора Краснодарского края Кондратьева, удар пришёлся по гражданской инфраструктуре.
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3 человека погибли в Геленджике после падения обломков дрона, ещё 13 – ранены По словам губернатора Краснодарского края Кондратьева, удар пришёлся по гражданской инфраструктуре.
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