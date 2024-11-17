Поставщик охлаждения графических процессоров утверждает, что графические процессоры Nvidia RTX 50-й серии «захватят весь рынок, начиная с декабря»

По данным DigiTimes Asia, некоторые из важнейших компонентов охлаждения Auras, такие как холодные пластины и коллекторы, уже включены в список рекомендованных поставщиков Nvidia и уже используются некоторыми партнерами AIB для грядущих графических процессоров GeForce RTX 50-й серии (кодовое название Blackwell), которые будут конкурировать с лучшими видеокартами.
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