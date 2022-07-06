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Добыча цветных металлов из угольного шлака в России имеет перспективы развития

Добыча цветных металлов из угольного шлака в России имеет перспективы развития

Многие в молодости иногда задумывались о том, сколько золота содержится в воде и земле, но вот чтобы собирать полезные ископаемые из отработанного угольного топлива на электростанциях — это уже перспективное экономическое направление, которое привлекало умы ведущих советских учёных и инженеров.

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