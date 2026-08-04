Выбираем и голосуем за лучший рассказ В восьмом сезоне Всероссийского литературного конкурса «Класс!» участники писали рассказы на темы: «Из всех красок я выбираю вот эту»; «Я никому об этом не говорил»; «Пятеро на одного»; «Это не Нарния…»; «Книга-отмычка»; «На полке стоял поезд»; «Сны Сибири» и «Я подумаю об этом завтра».
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