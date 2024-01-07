Канселу может сыграть в Суперкубке Испании, он поедет с командой в Саудовскую Аравию. Защитник «Барсы» получил растяжение связок в матче с «Лас-Пальмасом»

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Главный тренер «Барселоны» Хави подтвердил, что португалец полетит с командой в Саудовскую Аравию. Напомним, Канселу получил травму в 1-м тайме матча с «Лас-Пальмасом» в 19-м туре Ла Лиги (2:1).