МФЦ Подмосковья и Москвы запустят совместный проект для удобства жителей

Жители столичного региона теперь смогут получать госуслуги в МФЦ и Москвы, и Подмосковья. О совместном проекте центров «Мои документы» рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
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