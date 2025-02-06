Глава МИД Германии обвинила Россию в диверсиях с монтажной пеной

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Россию в подрыве демократии Европейского союза (ЕС) на фоне произошедших в Германии диверсий, в рамках которых неизвестные забивали выхлопные трубы автомобилей монтажной пеной.
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