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Товарооборот между Россией и Китаем в 2023 году превысил 240 млрд долларов

Товарооборот между Россией и Китаем в 2023 году превысил 240 млрд долларов

Беспрецедентные по масштабам и количеству антироссийские санкции, введенные странами так называемого коллективного Запада после начала спецоперации, должны были в понимании тамошних политиков и стратегов разрушить экономику нашей страны, лишив в том числе возможности свободного товарооборота с другими государствами.

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