Восемь человек стали жертвами отравления суррогатным алкоголем в Югре. По данным следствия, жители одного из поселков купили нелицензионную спиртосодержащую жидкость, после употребления которой 8 и 9 января шестеро мужчин и две женщины скончались.
Восемь человек стали жертвами отравления суррогатным алкоголем в Югре. По данным следствия, жители одного из поселков купили нелицензионную спиртосодержащую жидкость, после употребления которой 8 и 9 января шестеро мужчин и две женщины скончались.
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