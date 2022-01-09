Авторадио

911 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Восемь человек стали жертвами отравления суррогатным алкоголем в Югре

Восемь человек стали жертвами отравления суррогатным алкоголем в Югре. По данным следствия, жители одного из поселков купили нелицензионную спиртосодержащую жидкость, после употребления которой 8 и 9 января шестеро мужчин и две женщины скончались.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх