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Захарова: США не смогут «не увидеть» гонения на УПЦ

Захарова: США не смогут «не увидеть» гонения на УПЦ

Как сообщает MK.RU, Мария Захарова прокомментировала предписание министра культуры информационной политики Украины Александра Ткаченко, который заявил, что монахи канонической Украинской православной церкви обязаны покинуть здания до 29 марта.

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