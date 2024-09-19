Черви принялись пожирать мозг жителей США

L.A. Times: двое жителей США заразились пожирающими мозг аскаридами енотов В США у двух жителей штата Калифорния выявили байлисаскаридоз — паразитарное заболевание, вызываемое кольчатыми червями, известными под названием «аскариды енотов».
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