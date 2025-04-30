В Молдавии 9 мая предпочтут отмечать День Победы, а не День Европы — опрос

Большинство жителей Молдавии предпочитают 9 мая отмечать День Победы, а не введенный президентом страны Майей Санду День Европы, показал опрос исследовательского центра Date Inteligente (iData), опубликованном 30 апреля в Telegram-канале организации.
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