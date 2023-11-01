Член конгресса США: сколько денег ни направь Киеву, они всё равно будут украдены

В США продолжается обсуждение вопроса с тем, как быть с дальнейшим финансированием Украины. Причём ситуация сложилась таким образом, что единогласной поддержки у киевского режима среди американских законодателей уже нет.
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