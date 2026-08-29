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Россия втрое нарастила применение реактивных дронов «Герань-5»

Россия втрое нарастила применение реактивных дронов «Герань-5»

Россия втрое нарастила применение реактивных дронов «Герань-5» Юлия ЧелкановаРоссийские войска в последние недели кратно увеличили использование новейших реактивных ударных беспилотников «Герань-5» в ходе боевых действий на Украине.

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