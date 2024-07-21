Биография Пушкина и грамматика русского языка: какие вопросы предлагают в тесте для мигрантов в России

Для мигрантов в России начались большие изменения. В некоторых регионах, в том числе, в Тульской области, уже ограничили возможность трудоустройства в некоторых сферах и ввели новые правила проведения экзамена, а в ближайшее время планируют ввести еще ряд нововведений – например, обязательные обучающие курсы.