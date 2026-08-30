Медвежий угол
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Медвежий угол

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Киев тикает: «От Украины в Москве решено камня на камне не оставлять. Это уже очевидно»

Киев тикает: «От Украины в Москве решено камня на камне не оставлять. Это уже очевидно»

Киев тикает: «От Украины в Москве решено камня на камне не оставлять. Это уже очевидно» В поисках спасения от налетов толпы киевлян штурмуют пассажирские поезда.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Nikolia Vovchenko
Nikolia Vovchenko

Только полное истребление фашистов там,на окраине, пока они не сильно расползлись по эУропе, приведёт к нормальной жизни людей на окраине России. Здоровья нашим бойцам

Профиль пользователя vagas Karlito
vagas Karlito

Приобрели за время своей независимости польское чванство  которое  простым языком по русски называется пыжиться!  Распустили перья и возомнили свою исключительность! Настал момент когда иллюзии рушатся и  реальность  берет за горло!

Профиль пользователя Vladimir Lioubimcev
Vladimir Lioubimcev

жЫдо-бандэрье поганое нужно ГНАТЬ ИЗ УКРАИНЫ!! Иначе покоя никогда не будет. Они через сколько десятилетий  после ВОВ вылезли?... Реабилитировал их Хрущев, теперь российский молодняк за это жизнями расплачивается... Тварь!!