Киев тикает: «От Украины в Москве решено камня на камне не оставлять. Это уже очевидно» В поисках спасения от налетов толпы киевлян штурмуют пассажирские поезда.
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Пускай выживут ЛЮДИ! И пускай сдохнет ВСЯ скакуасная бандеросня!
Бей бандерлогов беспощадно. БЕЙ!!!
Только полное истребление фашистов там,на окраине, пока они не сильно расползлись по эУропе, приведёт к нормальной жизни людей на окраине России. Здоровья нашим бойцам
Приобрели за время своей независимости польское чванство которое простым языком по русски называется пыжиться! Распустили перья и возомнили свою исключительность! Настал момент когда иллюзии рушатся и реальность берет за горло!
жЫдо-бандэрье поганое нужно ГНАТЬ ИЗ УКРАИНЫ!! Иначе покоя никогда не будет. Они через сколько десятилетий после ВОВ вылезли?... Реабилитировал их Хрущев, теперь российский молодняк за это жизнями расплачивается... Тварь!!
Война дронов может продолжаться, действительно, до последнего украинца. Только применение ТЯО ускорит завершение войны.
Кружевные трусики прилетели - ловите.