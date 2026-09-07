Туйлар оештыручы Лилия Вакказова: «Хәзер 1 миллионсыз туй үткәреп булмый»

Алып баручы һәм туйлар оештыручы Лилия Вакказова социаль челтәрләрдәге сәхифәсендә 100 кешелек туйны уздыру өчен кирәкле минималь бюджетны исәпләп чыгарган.
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