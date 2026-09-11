Дрон впервые доставил избирательные документы на остров Фуругельма в Приморье. Перелет стал частью подготовки к выборам, которые пройдут c 18 по 20 сентября, и доказал эффективность беспилотных систем в сложных условиях региона.
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