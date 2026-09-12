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Воздушный запуск танкового дизеля: почему зимой стартер был бессилен и как выручала пневматика

Воздушный запуск танкового дизеля: почему зимой стартер был бессилен и как выручала пневматика

Когда речь заходит о зимней эксплуатации бронетехники, обычно вспоминают паяльные лампы, утеплённые чехлы и мучительный прогрев масла.

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