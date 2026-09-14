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SUSANIN

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Полтора миллиона рублей долга по алиментам выплатил житель Удмуртии, чтобы выехать из страны 

Полтора миллиона рублей долга по алиментам выплатил житель Удмуртии, чтобы выехать из страны 

Воткинск. Удмуртия. Ограничение на выезд из страны вынудили жителя Воткинска погасить 1,5 млн рублей долга по алиментам.

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