Оппозиция в парламенте Венгрии устроила акцию протеста против политики Мадьяра

БУДАПЕШТ, 15 сентября. /ТАСС/. Главные оппозиционные силы в парламенте Венгрии в очередной раз отказались принимать участие в голосовании в знак протеста против политики нынешнего правительства страны во главе с Петером Мадьяром.
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