Структуры миллиардера Сороса внесли США в список нарушителей прав человека на время президентства Трампа.
Джордж Сорос объявил войну Трампу
Комментарии
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СБ
Слава Белый
А самое удивительное, что этот урод еврей. Вот правда, что ни гнида, то еврей. Вот куда просто не ткни! Всё войны спонсируют 2 тысячи лет банки под предводительством евреев! За 2 тысячи лет эти ублюдки уничтожили уже сотни миллионов. За что же их так не любят все народы мира? Может именно за это?
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11 час.
Надежда
Поздно! Этот старый вурдалак передал все свои черные делишки и многомиллиардные капиталы своему отпрыску и тот радостно продолжил дело циничного папачоса-маньяка-убийцы...
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7 час.
В
Воробей
- "Всё войны спонсируют 2 тысячи лет банки под предводительством евреев! " Есть мнение, что основным двигателем технического прогресса человечества являются непрерывные войны и революции. Потому, если технический прогресс сколько-нибудь прямо увязан с Целью Творения, то так и должно быть.
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32 мин.
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