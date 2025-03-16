СБ

Слава Белый

А самое удивительное, что этот урод еврей. Вот правда, что ни гнида, то еврей. Вот куда просто не ткни! Всё войны спонсируют 2 тысячи лет банки под предводительством евреев! За 2 тысячи лет эти ублюдки уничтожили уже сотни миллионов. За что же их так не любят все народы мира? Может именно за это?