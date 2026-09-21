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Лиман, последние данные! Что происходит на утро 21 сентября

Лиман, последние данные! Что происходит на утро 21 сентября

По данным товарищей майоров, по-прежнему идут тяжелые бои. Ссылаясь на информацию противника, канал приводит сведения о девяти атаках российских бойцов.

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