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Трамп назвал незаконной политической атакой решение судьи вынести ему приговор

Трамп назвал незаконной политической атакой решение судьи вынести ему приговор

Будущий президент США Дональд Трамп назвал незаконной политической атакой решение судьи Хуана Мерчана вынести ему приговор по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стэфани Клиффорд).

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