Политика как он...
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Политика как она есть

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В Британии сообщили о применении Россией на СВО тактики «тройного удушающего захвата»

В Британии сообщили о применении Россией на СВО тактики «тройного удушающего захвата»

Британская газета The Telegraph сообщает, что российские войска начали активно применять в зоне СВО тактику «тройного удушающего захвата», которая, по данным издания, позволяет эффективно подавлять оборону ВСУ.

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