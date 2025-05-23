В Британии сообщили о применении Россией на СВО тактики «тройного удушающего захвата»

Британская газета The Telegraph сообщает, что российские войска начали активно применять в зоне СВО тактику «тройного удушающего захвата», которая, по данным издания, позволяет эффективно подавлять оборону ВСУ.
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