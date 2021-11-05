Правительство Пакистана обвинили во лжи о причинах роста цен на бензин

Премьер-министр Пакистана обманул нациию о причинах недавнего повышения цен на бензин, заявил лидер партии «Пакистанская мусульманская лига» Ахсан Икбал 5 ноября, выступая на пресс-конференции в Исламабаде, сообщает пакистанская газета Dawn.