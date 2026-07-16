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IT-эксперт Муртазин предрек блокировку RuStore

IT-эксперт Муртазин предрек блокировку RuStore

Ведущий аналитик сервиса Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Ридусом заявил, что российский магазин приложений RuStore и отечественные доменные имена столкнутся с серьёзными ограничениями в 2027 году.

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