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«Преемника Лукашенко назначат в Киеве» – нацист Корчинский

«Преемника Лукашенко назначат в Киеве» – нацист Корчинский

Украинские спецслужбы будут действовать эффективно и нагло, чтобы сбросить президента Белоруссии Александра Лукашенко и установить в Минске дружественный Киеву режим.

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Комментарии
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Нина СаковичКостенко
Придурок !
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18 час.
СХ
Сергей Храмов
Великий победитель языком Корчинский прячется в глубоком тылу под юбками женщин. Пора его героя на ЛБС, что бы он показал как воюют герои. РВСН.
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18 час.
В
Валерий
Тебя б ублюдка уже сброли б откуда нибудь !!! вояка хуев чмо трусливое !!!
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11 час.
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