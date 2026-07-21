В Ормузском проливе после взрывов загорелись два танкера

В Ормузском проливе после взрывов загорелись два нефтяных танкера, сообщает IRNA. В армии Исламской Республики назвали их "нарушителями" и отметили, что корабли плыли по "опасному южному маршруту", но были остановлены.
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