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МО показало боевую работу специалистов РЭБ ЗВО на купянском направлении

МО показало боевую работу специалистов РЭБ ЗВО на купянском направлении

Расчеты радиоэлектронной борьбы «Москва-1» группировки войск «Запад» выполняют задачи по ведению радиотехнической разведки, управлению средствами радиопомех и радиоэлектронному подавлению средств Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении СВО.

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