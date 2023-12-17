МО показало боевую работу специалистов РЭБ ЗВО на купянском направлении

Расчеты радиоэлектронной борьбы «Москва-1» группировки войск «Запад» выполняют задачи по ведению радиотехнической разведки, управлению средствами радиопомех и радиоэлектронному подавлению средств Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении СВО.
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