Трамп и Зеленский обсудили производство перехватчиков для Patriot

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме они обсудили возможность лицензирования производства перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, а также другие потенциальные решения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии