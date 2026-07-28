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Журнал «Профиль»

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Трамп и Зеленский обсудили производство перехватчиков для Patriot

Трамп и Зеленский обсудили производство перехватчиков для Patriot

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме они обсудили возможность лицензирования производства перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, а также другие потенциальные решения.

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