Путин перекрыл Европе газ, променял процветание РФ на имперские амбиции – сказала фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен решила жечь напалмом, надеясь, что за 2-3 года у людей напрочь отшибло память! Она вдруг заявила, что Путин «перекрыл Европе газ», а также «променял экономическое процветание собственной страны на имперские амбиции».