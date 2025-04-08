Депутат Нилов рассказал, за что начисляются страховые баллы к пенсии

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) формируется как у работающих граждан, не достигших пенсионного возраста, так и у продолжающих трудиться пенсионеров, но при определённых условиях, сказал в беседе с RT глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
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