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Депутат Нилов рассказал, за что начисляются страховые баллы к пенсии

Депутат Нилов рассказал, за что начисляются страховые баллы к пенсии

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) формируется как у работающих граждан, не достигших пенсионного возраста, так и у продолжающих трудиться пенсионеров, но при определённых условиях, сказал в беседе с RT глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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