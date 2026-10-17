Все еще актуально в свете новой волны погромов во Франции. Материал хорошо состарился.О природе погромовДо сих пор никто из левых не сказал, что причина всех погромов, которыми был так богат ХХ век, коренится в… частной собственности, и до тех пор, пока существует этот «экономический институт», массовые и систематически повторяющиеся погромы и погромища неизбежны.