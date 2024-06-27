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Названо число принудительно отправляемых в отпуск россиян

Названо число принудительно отправляемых в отпуск россиян

По результатам исследования «Авито Работа», около 70% сотрудников планируют взять отпуск этим летом. Тем не менее каждый четвертый хотя бы однажды был отправлен в отпуск по инициативе своего работодателя.

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