Евросоюз грозит Венгрии изгнанием и блокадой за закон о запрете пропаганды педерастии

Закон и ПорядокПолитикаЕвросоюз грозит Венгрии изгнанием и блокадой за закон о запрете пропаганды педерастии Почти все страны ЕС устроили истерику по поводу принятого Венгрией закона о запрете пропаганды педерастии среди детей.Вернуться к статье136НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрейМолодец Орбан и венгры!!! Пропаганде пидоров заслон!!!alexanderВ эту историю очень трудно поверить! Создается впечатление, что ЕС в своем большинстве это тоже общество извращенцев.ВиталийЕсли бы не прочитал изложенное, никогда не подумал бы, что "цивилизованный" мир так стремится к однополой любви. Как они собираются обеспечивать появление новых поколений, сохранение нации? Или будут усыновлять детей из нормальных стран, например - мусульманских? Идиоты заднеприводные.Леонид РусиВот она Гейропа в натуре... Опущенные педерасты, кругляки и двустволки! Сатанизм пропагандируется и извращения ставятся во главе всех ценностей. Или Венгры будут распространять спид... и станут Содомом и Гоморрой, или узнают гнев сатаны, т.е. Пиндосии. Пиндосии просто необходимо уничтожение человечества, т.к. этого требует от них ад на их сатанинских службах. И вот этот жест сатанистов... тому подтверждениеНикола Тремба👍👍👍Mustafa ПахомовЕсли все вы уроды "само-убьётесь" будет всем очень хорошо!Галина РозумВсех голубых и лесбиянок на виселицу! Нет им места в нормальном обществе! Держись Венгрия!Алексей СафроновПару лет назад довелось отдыхать в Венгрии. Осталось хорошее впечатление об этом народе и его отношении к Виктору Орбан. Американцев хочется искренне поздравить, что за последние десятилетия у них появились неадекватные президенты, которые полностью соответствуют гражданам этого бандитского государства. Благодаря чему, пиндосия превратилась в банановую страну😁Vladimir LioubimcevЯ стал уважать венгров за разумное сопротивление хаосу и бардаку.Лирина Полесская (Вяткина)Венгрия, ты единственная из стран Европы, достойна восхищение своим высоким уровнем духовности !Юрий МаликовЕсли Орбан выстоит перед Евросоюзом, то его можно будет уважать только за это. Дай Бог Орбану сил в этом.Елена игрикСожрут они Орбана теперь...Strannik WeidВенгры держитесь. Пидорасня наступает.Комментировать
Свежие комментарии