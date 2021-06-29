Закон и Порядок

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Евросоюз грозит Венгрии изгнанием и блокадой за закон о запрете пропаганды педерастии

Евросоюз грозит Венгрии изгнанием и блокадой за закон о запрете пропаганды педерастии

Почти все страны ЕС устроили истерику по поводу принятого Венгрией закона о запрете пропаганды педерастии среди детей.

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Андрей
Молодец Орбан и венгры!!! Пропаганде пидоров заслон!!!
alexander
В эту историю очень трудно поверить! Создается впечатление, что ЕС в своем большинстве это тоже общество извращенцев.
Виталий
Если бы не прочитал изложенное, никогда не подумал бы, что "цивилизованный" мир так стремится к однополой любви. Как они собираются обеспечивать появление новых поколений, сохранение нации? Или будут усыновлять детей из нормальных стран, например - мусульманских? Идиоты заднеприводные.
Леонид Руси
Вот она Гейропа в натуре... Опущенные педерасты, кругляки и двустволки! Сатанизм пропагандируется и извращения ставятся во главе всех ценностей. Или Венгры будут распространять спид... и станут Содомом и Гоморрой, или узнают гнев сатаны, т.е. Пиндосии. Пиндосии просто необходимо уничтожение человечества, т.к. этого требует от них ад на их сатанинских службах. И вот этот жест сатанистов... тому подтверждение
Никола Тремба
👍👍👍
Mustafa Пахомов
Если все вы уроды "само-убьётесь" будет всем очень хорошо!
Галина Розум
Всех голубых и лесбиянок на виселицу! Нет им места в нормальном обществе! Держись Венгрия!
Алексей Сафронов
Пару лет назад довелось отдыхать в Венгрии. Осталось хорошее впечатление об этом народе и его отношении к Виктору Орбан. Американцев хочется искренне поздравить, что за последние десятилетия у них появились неадекватные президенты, которые полностью соответствуют гражданам этого бандитского государства. Благодаря чему, пиндосия превратилась в банановую страну😁
Vladimir Lioubimcev
Я стал уважать венгров за разумное сопротивление хаосу и бардаку.
Лирина Полесская (Вяткина)
Венгрия, ты единственная из стран Европы, достойна восхищение своим высоким уровнем духовности !
Юрий Маликов
Если Орбан выстоит перед Евросоюзом, то его можно будет уважать только за это. Дай Бог Орбану сил в этом.
Елена игрик
Сожрут они Орбана теперь...
Strannik Weid
Венгры держитесь. Пидорасня наступает.

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