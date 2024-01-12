В ходе боевых действий на Украине погиб 41-летний житель Волгограда Денис Зубов. Мужчина был приговорен к 21 году строго режима за серию жестоких убийств.
Серийный маньяк из Волгограда Зубов погиб в ходе спецоперации
Комментарии
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вл
валерий лисицын
Вот такое у нас правосудие. Жестоко лишил жизни нескольких человек , а сам жил на этом свете. да ещё и отпустили. Пусть даже на СВО , если бы не убили там вышел бы на свободу как не в чём не бывало. Какая к чёрту это справедливость. Если лишил жизни другого человека значит сам не должен жить.
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