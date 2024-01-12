Серийный маньяк из Волгограда Зубов погиб в ходе спецоперации

вл

валерий лисицын

Вот такое у нас правосудие. Жестоко лишил жизни нескольких человек , а сам жил на этом свете. да ещё и отпустили. Пусть даже на СВО , если бы не убили там вышел бы на свободу как не в чём не бывало. Какая к чёрту это справедливость. Если лишил жизни другого человека значит сам не должен жить.